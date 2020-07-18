شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة فايلر وفقرة بدنية وتدريبات قوية للحراس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.

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كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي، حيث خضع شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير لتدريبات قوية في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.



رباعي حراس الاهلي

فيما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران، وخاض لاعبو الأهلي تراي ماتش كامل أمس الأول الخميس، في إطار التجهيز للمرحلة المقبلة. واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة. ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين يومي 23،28 يوليو الجاري أمام سموحة والجونة استعدادا للمرحلة المقبلة.