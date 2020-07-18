شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضغط لإنهاء ملف التجديد للقوام الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضغط مسئولو نادي الزمالك، بكل قوة لحسم ملف التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم لنهاية الموسم الحالي، وكذلك الموسم المقبل، وذلك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، حيث يسعى مسئولو الزمالك لتجديد تعاقد كل من حازم إمام، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبد الله جمعة، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

وعلى الرغم من حسم تفاصيل التعاقد الجديد بالنسبة لكل من حازم إمام وعبد الله جمعة، إلا أن الثنائي لم يوقعا على عقود التجديد حتى الآن فى ظل الظروف التى يمر بها النشاط الرياضي في الوقت الحالي، حيث اتفق الثنائي مع إدارة الزمالك على التوقيع على بياض لمدة 3 مواسم لكل منهما، ويتبقي فقط وضع المقابل المادي في الموسم الواحد لكل لاعب على أن يتم توقيع العقود بعدها مباشرة.

في الوقت الذي ينتظر مسئولو الزمالك، عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، ووكيل أعماله المتواجد في مصر لإنهاء صفقة حمزة المثلوثي، للاتفاق على بنود العقد الجديد في ظل رغبة الزمالك في تخفيض القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب في الموسم الواحد في عقده الحالي، بينما يرغب "ساسي" في زيادة عقده، وهى العائق في التجديد حتى الآن، خاصة أن اللاعب الدولي التونسي تلقى بعض العروض الخليجية بقيمة مالية كبيرة جعلته يفكر بجدية في الرحيل عن الزمالك في نهاية عقده، ونفس الأزمة تقف في ملف تجديد يوسف أوباما، الذي وافق على التجديد من حيث المبدأ بينما رفض القيمة المالية التي عرضها عليه الزمالك، وطلب الأخير مهلة للتفكير في العرض المقدم من الزمالك.