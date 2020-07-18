جناح حسنية أغادير المغربى مرشح لتدعيم هجوم الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل جناح حسنية أغادير المغربي دائرة المرشحين لتدعيم وسط الأهلي اللهجومي في الوسم المقبل، بعدما تم ترشيح اللاعب على جنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لاتخاذ القرار المناسب سواء بالتفاوض معه بناء على رغبن رينيه فايلر بعد عرض اللاعب عليه أو التراجع عن فكرة ضم اللاعب الفلسطيني.
وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق الأول للكرة بالنادي، يخوض ثاني تجاربه الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي للفريق؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الأهلي المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجاري أمام فريق سموحة على ملعب التتش، فيما يخوض ثاني تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإداري الذي جرى بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.
وخاض الأهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراي ماتش» يوم الخميس الماضي اطمأن خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وفقا للبرنامج التدريبي.
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