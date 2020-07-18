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جناح حسنية أغادير المغربى مرشح لتدعيم هجوم الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل جناح حسنية أغادير المغربي دائرة المرشحين لتدعيم وسط الأهلي اللهجومي في الوسم المقبل، بعدما تم ترشيح اللاعب على جنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لاتخاذ القرار المناسب سواء بالتفاوض معه بناء على رغبن رينيه فايلر بعد عرض اللاعب عليه أو التراجع عن فكرة ضم اللاعب الفلسطيني.

 

 

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق الأول للكرة بالنادي، يخوض ثاني تجاربه ‏الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي للفريق؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز ومباراة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

 

ويخوض الأهلي المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجاري أمام فريق سموحة على ملعب ‏التتش، فيما يخوض ثاني تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإداري الذي جرى بين الطرفين خلال ‏الساعات الأخيرة.‏

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وخاض الأهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراي ماتش» يوم الخميس الماضي اطمأن خلالها ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.‏

 

 

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وفقا ‏للبرنامج التدريبي.‏

 

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