بعد التعديلات النهائية.. مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حددت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" مواعيد منافسات كرة القدم بعد التعديلات التي طرأت عليها بسبب التأجيل من يوليو الجاري حتى نفس الشهر من عام 2021.

المنتخب المصري تأهل للمنافسات بفضل تتويجه بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، إلى جانب إسبانيا، فرنسا، رومانيا، ألمانيا، نيوزيلندا، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، أستراليا، السعودية، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، البرازيل واليابان -المستضيف-، ويتبقى مقعدين سيتم تحديدهما لاحقًا.

ومن المقرر أن يتم تحديد قرعة البطولة قبل ثلاثة أشهر من موعد انطلاق المنافسات، وذلك بحسب ما تنص عليه لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي سيتحدد بناءً عليها رقم مباراة منتخب مصر في كل يوم من أيام البطولة.

وحسب ما أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة عبر موقعها الرسمي، فإن مواعيد مباريات البطولة بعد التعديلات ستكون كالتالي "بتوقيت القاهرة":

يوم 22 يوليو "الجولة الأولى":

استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 09:30 صباحًا - المباراة الثانية 02:30 عصرًا.

استاد طوكيو: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد كاشيما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.

يوم 25 يوليو "الجولة الثانية":

استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 09:30 صباحًا - المباراة الثانية 02:30 عصرًا.

استاد كاشيما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد سايتاما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.

يوم 28 يوليو "الجولة الثالثة":

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استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 10:00 صباحًا - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد مياجي: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد سايتاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.

استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.

يوم 31 يوليو "دور الثمانية":

استاد مياجي: مباراة الساعة 10:00 صباحًا.

استاد كاشيما: مباراة الساعة 11:00 صباحًا.

استاد سايتاما: مباراة الساعة 12:00 ظهرًا.

استاد يوكوهاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.

يوم 3 أغسطس "الدور قبل النهائي":

استاد كاشيما: مباراة الساعة 10:00 صباحًا.

استاد سايتاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.

يوم 6 أغسطس "المركز الثالث":

استاد سايتاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.

يوم 7 أغسطس "النهائي":

استاد يوكوهاما: مباراة الساعة 01:30 ظهرًا.