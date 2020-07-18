مانشستر سيتي يضع سقفا ماليا للتعاقد مع جناح فالنسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

أخبر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني رفضه دفع مبلغ يزيد عن 35 مليون يورو، مقابل التعاقد مع لاعبه فيران توريس، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ولمع الجناح الشاب بصفوف ناديه الإسباني خلال الموسم الحالي، مما وضعه هدفًا للعديد من الأندية الكبرى، خاصة مع افتراب انتهاء تعاقده مع فالنسيا.

وينتهي تعاقد توريس البالغ من العمر 20 عامًا مع فالنسيا عقب نهاية الموسم المقبل، وهو ما يُمكن الأندية الراغبة في التعاقد معه، من بدء المفاوضات لضمه خلال شهر يناير المقبل.

Advertisements

وتبعًا لصحيفة "فوتبول إسبانيا" يسعى مانشستر سيتي للحصول على خدمات توريس خلال فترة الانتقالات المقبلة، وأبدى استعدادًا لدفع 5 ملايين يورو كمتغيرات بالإضافة إلى 35 مليون يورو كسعر أساسي، رغم إمكانية الحصول على توقيعه مجانًا بعد عدة أشهر، خشية دخول أندية أخرى في مفاوضات مع اللاعب.

ورحل الجناح الألماني ليروس ساني عن صفوف مانشستر سيتي مؤخرًا، حيث انضم رسميًا لصفوف بايرن ميونخ، ويؤمن المدير الفني بيب جوارديولا أن توريس هو الاسم الأنسب لخلافة ساني.

ولعب توريس 43 مباراة بقميص فالنسيا في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، وسجل 6 أهداف، كما صنع 8 أهداف