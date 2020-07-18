حدث تاريخي.. افتتاح أولمبياد طوكيو بدون حضور الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التي ستقام في صيف 2021، إقامة حفل الافتتاح يوم 23 يوليو بدون حضور جماهيري.
ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو، فإن حفل الافتتاح سيقام في الثامنة مساءً بتوقيت اليابان "الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة".
وأوضح الموقع أن الافتتاح لن يكون مفتوحًا للتواجد الجماهيري للمرة الأولى في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية، حيث سيتم الاكتفاء بنقله تليفزيونيًا وعبر عديد المنصات الإلكترونية.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة المنظمة مزيد من التفاصيل حول الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرت في نهاية بيانها المقتضب.
الجدير بالذكر أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية لتقام في صيف 2021 بعد أن كان مقررًا لها يوليو الجاري، جاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا.
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