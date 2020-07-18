خاص| أول تعليق لاتحاد الكرة على أزمة "مسحات" حكام الإسماعيلي وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

قال وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد الكرة لمصراوي، إن الجبلاية لا يملك معاقبة الإسماعيلي بسبب خطئه باسناد مهمة تحكيم مباراته مع أسوان إلى طاقم حكام متقاعد لم يخضع لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بواسطة المسحة الطبية.

وتعادل نادي أسوان مع مستضيفه الاسماعيلي ١-١ في المباراة الودية التي أقيمت علي ستاد الإسماعيلية مساء الخميس الماضي في المباراة الودية الثانية في مصر بعد قرار استئناف النشاط المحلي مجددًا في أعقاب وباء فيروس كورونا، والذي عطّل مسابقة الدوري لمدة تقترب من أربعة شهور.

وأضاف العطار أن الإسماعيلي أراد ترشيد الإنفاق فاستعان بطاقم حكام متقاعد بقيادة حسن السندبيسي ولم يخضعهم للمسحة بسبب تكاليفها.

وشدد العطار على أن الإسماعيلي يتحمل تبعات الخطأ الذي ارتكبه بعيداً عن اتحاد الكرة ولجنة الحكام التي ردت على طلبات الإسماعيلي بوضوح.

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وكان النادي الإسماعيلي قد أكد أنه خاطب منطقة الإسماعيلية رسمياً بشأن إرسال حكم لإدارة ودية أسوان قبل المباراة بأسبوع ولكن منطقة الإسماعيلية رفضت.

وأضاف طارق أبو الليل، المدير الإداري بنادي الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية "خاطبنا وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، وهو كان على علم بالمباراة الودية، وفوجئنا بالرد أننا نقوم بمسحة طبية للحكام مقابل عدم عمل المسحة لثلاثة لاعبين من الفريق".

في المقابل، رد حكم المباراة حسن السندبيسي والذي أدار ودية الإسماعيلي وأسوان، قائلاً: "قمت بمسحة طبية قبل المباراة بأسبوع تبع وزارة الكهرباء لأنني موظف هناك".

وواصل: "أنا واثق أنني لا أشتكي من أي أعراض من فيروس كورونا، وطبيب الإسماعيلي أيضًا قام بعمل مسحة قبل المباراة وقال لنا لا توجد أي أعراض".

الجدير بالذكر أن طاقم الحكام الذي أدار المباراة والذي يتكون من حسن السندبسي حكم ساحة وكارم محمود وأشرف متولي مساعدين لا يتبع اتحاد الكرة أو لجنة الحكام حيث إنهم متقاعدون في الوقت الراهن.