رسميا.. فيفا يلزم النجم وكوليبالي بسداد مليون و400 ألف دولار للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر الأهلي بيانا رسميا يعلن فيه إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكما بقبول الشكوى المقدمة من النادي ضد النجم الساحلي التونسي واللاعب الإيفواري السابق سليماني كوليبالي.

وقال الأهلي إن فيفا ألزم النجم وكوليبالي بسداد مبلغ مليون و400 ألف دولار إمريكي في غضون 45 يوما، وإلا سيتم توقيع عقوبات على النادي التونسي والمهاجم الإيفواري.

وجاء بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي كالتالي:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حكمًا بقبول شكوى النادي المقدمة ضد نادي النجم الساحلي واللاعب سليماني كوليبالي، وذلك بإلزام النادي التونسي واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التي سبق أن تقدم بها الأهلي، في إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.

وجاء في حكم الاتحاد الدولي إبلاغ النادي التونسي واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولي، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادي الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه كل مستحقاته.

كما شمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النادي التونسي ولاعبه في غضون 45 يومًا، بدءًا من إخطار النادي الأهلي برقم الحساب البنكي سيطبق ما يلي:

Advertisements

- حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

- في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ«فيفا».

- حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

- في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ«فيفا».

وقام الأهلي بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار لإخطار نظيره التونسي لمتابعة تنفيذه.

يذكر أن النادي الأهلي هو أول نادٍ على مستوى القارة الإفريقية يوظف لائحة تراخيص الأندية، التي تنص على عدم مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية المختلفة إذا كان عليها مديونيات للغير سواء لاعبين أو أندية أو أي جهات أخرى.