خاص.. مروان محسن يجدد تعاقده مع الأهلي هذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف تامر النحاس، وكيل مروان محسن مهاجم الأهلي، أنه سيتم عقد جلسة مع مسؤولي النادي هذا الأسبوع من أجل تمديد عقد اللاعب الدولي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل (2020-2021).

وقال النحاس، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم الاتفاق مع أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلي على عقد جلسة هذا الاسبوع من أجل تمديد عقد مروان محسن وإغلاق هذا الملف تماما وبشكل مبكر".

وأضاف: "العقد الجديد سيكون لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم بخلاف الموسم القادم، وهو الأمر الذي سيتم الاتفاق عليه بصورة نهائية خلال الجلسة".

وأتم وكيل مروان قائلا: "كان من المقرر أن تتم هذه الجلسة يوم الخميس الماضي، لكنها تأجلت لظروف خاصة بأمير توفيق، وفي النهاية تم الاتفاق على أن تكون خلال الأسبوع الحالي لإنهاء هذا الملف تماما".