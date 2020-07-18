مانشستر يونايتد يفقد لوك شاو أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
يغيب لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عن مباراة فريقه أمام تشيلسي المقرر إقامتها غدا الأحد في إياب الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي وذلك بعد فشله من التعافي من إصابة في الكاحل.
وينبغي أن يكون براندون ويليامز جاهزا بعد أن أصيب في وجهه.
وقال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"لوك سيغيب. براندون سيحاول الإنضمام للتدريبات اليوم بعد إصابته في عينه. سنرى إذا كان سيتمكن من رؤية الكرة".
ويواصل نجولو كانتي، لاعب وسط فريق تشيلسي، الغياب للمباراة الرابعة على التوالي بسبب إصابة في أوتار الركبة.
ويغيب بيلي جيلمور /19 عاما/ عن تشيلسي لنهاية الموسم بعد إجراءه لجراحة في الركبة.
كان سيرخيو روميرو يتولى حراسة مرمى مانشستر يونايتد في مباريات الكأس ولكن سولشاير رفض التأكيد ما إذا كان روميرو أو المهاجم جيسي لينجارد سيشاركون في المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي.
وقال سولشاير :" لم يتم اختيار تشكيلة الفريق بعد. جيسي وسيرخيو لديهما فرصة كبيرة للمشاركة في المباراة".
وأضاف أن جيسي جزء من النادي. عمل بكد ويستحق الفرصة للعودة. نعلم مميزاته. لديه مميزات مختلفة عن اللاعبين الآخرين وهو يعلم أننا نقدره".
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