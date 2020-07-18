جمال بلماضي : مصر وفرت كافة الإمكانات في أمم إفريقيا الماضية

عبر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عن تقديره لتنظيم مصر بطولة أمم إفريقيا في نسختها الماضية، واصفاً الأمر بأنه كان أكثر من رائعاً من أجل نجاح البطولة.
وقال بلماضي في تصريحات لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه لا يستطيع
وواصل، قائلاً " الطموح كان ملازمًا لنا منذ قدومنا إلى مصر وفي كافة مراحل البطولة، ولا استطيع أن أغفل دور الاتحاد الجزائري الذي ساعدنا في اختيار الفنادق، وتوفير كافة أشكال الدعم للاعبين والطاقم الفني.
وأضاف، منتخب الجزائر أثبت للجميع، أنه ليس فريقاً صغيراً، وأنه يمتلك أفضل اللاعبين بالقارة لاعتلاء منصات التتويج.
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