خماسية الجبلاية تسمح للأندية بإعارة 5 لاعبين

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على السماح للاندية باعارة ٥ لاعبين في الموسم المقبل. في الموسم المقبل. اتفق مسؤولو اللجنة الخماسية على أن يرفع اسم اللاعب المعار من قائمة فريقه على أن يسمح لفريقه بقيد لاعب آخر بدلا منه ثم قيده من جديد عند انتهاء إعارته. اللاعب المعار من قائمة فريقه على أن يسمح لفريقه بقيد لاعب آخر بدلا منه ثم قيده من جديد عند انتهاء إعارته.

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