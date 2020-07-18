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الرائد يجدد عقد بيسنيك هاسي

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أعلنت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع اليوم السبت تجديد عقد الالباني بيسنيك هاسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

ونشر نادي الرائد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : "أنهى رئيس نادي الرائد، الأستاذ فهد المطوع، قبل قليل، وبشكل رسمي،

تجديد عقد مدرب الفريق الأول، السيد بيسنيك هاسي، والطاقم المساعد له، وذلك بعد نهاية عقده السابق".

وشدد النادي، على أن هذا التجديد، يأتي امتداداً لخطة الإدارة، في الاستقرار الفني بالنادي، المرحلة المقبلة.

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جدير بالذكر أن فريق فناربخشه التركي 

كان يسعي للتعاقد مع هاسي  بداية من الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

تولي بيسنيك هاسي صاحب ال٤٨ عاما تدريب نادي الرائدفي يوليو موسم 2018، حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم،في 57 مباراة رسمية سجل خلالها 22 انتصارًا و13 تعادلًا، مقابل 22 هزيمة.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري كأس للمحترفين برصيد ٣٢ نقطة.

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