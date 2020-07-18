خماسية الجبلاية تستقر على موعد عقد الجمعية العمومية

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد.الكرة على عقد الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات اللائحة منتصف أغسطس المقبل. يعقد اتحاد الكرة الاجتماع تمهيدا لإجراء انتخابات اتحاد الكرة المقرر إجراؤها بعد نهاية الموسم الجاري. الجاري. والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر استئناف الدوري يوم ٦ اغسطس المقبل. استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على السماح للانيظة باعارة ٥ لاعبين في الموسم المقبل. على السماح للانيظة باعارة ٥ لاعبين في الموسم المقبل. اتفق مسؤولو اللجنة الخماسية على أن يرفع اسم اللاعب المعار من قائمة فريقه على أن يسمح لفريقه بقيد لاعب آخر بدلا منه ثم قيده من جديد عند انتهاء إعارته.

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