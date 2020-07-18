اخبار الرياضه

المقاصة ينتظم في معسكر الإسماعيلية استعدادا لعودة الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انتظم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية حتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات

الدوري.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الإسماعيلية أمام كل من الإسماعيلي وإنبي

وأحد أندية الدوري الممتاز.

وخاض فريق المقاصة مباراتين وديتين يومي الأربعاء والخميس الماضيين أمام كل من طلائع الجيش وبيراميدز، حيث خسر الفرق في الأولى بنتيجة 2- صفر وتعادل في الثانية بنتيجة 2-2.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة ينتظم في معسكر الإسماعيلية استعدادا لعودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا