المقاصة ينتظم في معسكر الإسماعيلية استعدادا لعودة الدوري

انتظم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية حتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات

الدوري.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الإسماعيلية أمام كل من الإسماعيلي وإنبي

وأحد أندية الدوري الممتاز.

وخاض فريق المقاصة مباراتين وديتين يومي الأربعاء والخميس الماضيين أمام كل من طلائع الجيش وبيراميدز، حيث خسر الفرق في الأولى بنتيجة 2- صفر وتعادل في الثانية بنتيجة 2-2.