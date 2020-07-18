ويسكا يعود للدوري الإسباني للمرة الثانية في تاريخه

عاد فريق نادي ويسكا إلى الدوري الإسباني الممتاز للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم واحد قضاه الفريق في الدرجة الثانية .

وكان ويسكا قد صعد إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه عام 2018 لكنه استمر لمدة موسم واحد فقط ليعود مجددا إلى القسم الثاني والذي لم يستمر به طويلا هذه المرة ويعود لدوري الأضواء بعد موسم واحد.

وضمن ويسكا الصعود لدوري الدرجة الأولى بعد فوزه أمس على ضيفه نومانثيا بثلاثية نظيفة وخسارة ملاحقه ألميريا ، ليرفع رصيده بهذا الفوز إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط أمام ألميريا صاحب المركز الثالث، والذي أدت خسارته أمام مضيفه بونفرادينا (1-2) إلى صعود ويسكا رفقة قادش متصدر الترتيب والذي ضمن صعوده لليجا في وقت سابق

، في حين ضمن كل من ألميريا وجيرونا وسرقسطة خوض الملحق حيث يفصلهما فارق لا يمكن تعويضه عن إلتشي السابع صاحب الـ58 نقطة.

ويصعد صاحبا المركز الأول والثاني في الدرجة الثانية إلى الأولى مباشرة، فيما تخوض الأندية في المراكز من الثالث إلى السادس مباريات فاصلة لتحديد الصاعد الثالث.

تأسس نادي هويسكا منذ 60 عام حيث انشأ عام 1960 ولم يتأهل للدوري الممتاز سوى مرة واحدة موسم 2018/2019 ، وعاد سريعا للقسم الثاني بعدما احتل المركز التاسع عشر .