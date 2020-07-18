محترف أهلي جدة يعلن موعد عودته من البرازيل بعد تعافيه من كورونا

أعلن جوزيف دي سوزا لاعب فريق أهلي جدة السعودي، موعد عودته إلى السعودية مجدداً، بعد أن تخلف عن اللحاق بطائرة الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تم ارسالها إلى البرازيل لعودةالمحترفين من هناك إلى المملكة.
وأكد دي سوزا، عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه سيغادر بلاده البرازيل غداً الأحد، متوجهاً إلى السعودية للانتظام مع فريقه.
كان اللاعب قد تعرض مؤخراً لإصابة بفيروس كورونا، قبل أن يعلن تعافيه بعد إجراء أكثر من مسحة، وتحمسه للعودة من الجديد إلى السعودية، بعد قرار استئناف الموسم الرياضي.
ومن المقرر استئناف فعاليات الموسم الكروي بالسعودية، في الرابع من أغسطس المقبل.
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