تقسيمة حماسية للاعبي الأهلي في مران اليوم

أقام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تقسيمة قوية للاعبي الفريق، في مران اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت التقسيمة تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيثحرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على توجيه اللاعبين خلالها في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.
وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته، مساء اليوم السبت، بعد الحصول علىراحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة. يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين يومي ٢٣ و٢٨ يوليو الجاري أمام سموحة والجونة على الترتيب، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها سبتمبر المقبل.
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