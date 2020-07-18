رسميا .. إعلان موعد بطولة العالم للدراجات

كشف الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات عن الموعد الجديد لبطولة العالم لدراجات المضمار .
وقال عزام في تصريحات خاصة ان الاتحاد الدولي قرر ااقامة البطولة في شهر ابريل من العام المقبل ، والتي كانمقررا اقامتها في شهر أغسطس وتم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورنا .
على جانب اخر أوضح رئيس اتحاد الدراجات انه تقرر استئناف النشاط المحلي في شهر اغسطس المقبلببطولة الجمهورية ، لافتا الى انه يتم حاليا منقشة كل الأمور المتعلقة بالاجراءات الاحترازية التي سيتخذها الاتحاد عند عودة مسابقاته المحلية .
واتم عزام تصريحاته بأن المنتخب الوطني يواصل استعداداته حاليا بشكل فردي لكل لاعب على حدة انتظارا لتحديد موعد بطولة افريقيا التي ستقام في موريشيوس .
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