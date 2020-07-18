رسميا .. إعلان موعد بطولة العالم للدراجات

كشف الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات عن الموعد الجديد لبطولة العالم لدراجات المضمار .

وقال عزام في تصريحات خاصة ان الاتحاد الدولي قرر ااقامة البطولة في شهر ابريل من العام المقبل ، والتي كان

مقررا اقامتها في شهر أغسطس وتم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورنا .

على جانب اخر أوضح رئيس اتحاد الدراجات انه تقرر استئناف النشاط المحلي في شهر اغسطس المقبل

ببطولة الجمهورية ، لافتا الى انه يتم حاليا منقشة كل الأمور المتعلقة بالاجراءات الاحترازية التي سيتخذها الاتحاد عند عودة مسابقاته المحلية .

واتم عزام تصريحاته بأن المنتخب الوطني يواصل استعداداته حاليا بشكل فردي لكل لاعب على حدة انتظارا لتحديد موعد بطولة افريقيا التي ستقام في موريشيوس .