انطلق عصر اليوم السبت 18 يوليو 2020 مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الجمهورية السورية والتى جمعت بين 6 فريقا من دورى المحترفين و فريقين من الدرجة الأولى، وحُسمت ثلاث مواجهات اليوم بركلات الترجيح.

حيث استطاع الجيش ان يعبر الشرطة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل 2-2، والوقت الاضافي بدون اهداف، لينتقل الى نصف النهائي.

وشهد لقاء فريقي الدرجة الاولي بين المجد ومصفاة بانياس، تأهل المجد الى نصف النهائي ايضا بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل 1-1، والوقت الاضافي بدون اهداف.

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وتأهل الوحدة الى نصف نهائي كأس سوريا بعدما تغلب على ضيفه الفتوة بنتيجة 2-0، عن طريق “لؤي الشريف”-“محمد الحلاق”.

واكتمل نصف النهائي بفوز الساحل على مضيفه الاتحاد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما مر الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي بدون اهداف.

إليكم نتائج مباريات ربع نهائي كأس سوريا

الجيش – الشرطة (2-2) ركلات الترجيح (4-3)

المجد – مصفاة بانياس (1-1) ركلات الترجيح (4-2)

الوحدة – الفتوة (2-0)

الاتحاد – الساحل (0-0) ركلات الترجيح (2-4)

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