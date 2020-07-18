انطلق عصر اليوم السبت 18 يوليو 2020 مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الجمهورية السورية والتى جمعت بين 6 فريقا من دورى المحترفين و فريقين من الدرجة الأولى، وحُسمت ثلاث مواجهات اليوم بركلات الترجيح.
حيث استطاع الجيش ان يعبر الشرطة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل 2-2، والوقت الاضافي بدون اهداف، لينتقل الى نصف النهائي.
وشهد لقاء فريقي الدرجة الاولي بين المجد ومصفاة بانياس، تأهل المجد الى نصف النهائي ايضا بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل 1-1، والوقت الاضافي بدون اهداف.
وتأهل الوحدة الى نصف نهائي كأس سوريا بعدما تغلب على ضيفه الفتوة بنتيجة 2-0، عن طريق “لؤي الشريف”-“محمد الحلاق”.
واكتمل نصف النهائي بفوز الساحل على مضيفه الاتحاد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما مر الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي بدون اهداف.
إليكم نتائج مباريات ربع نهائي كأس سوريا
- الجيش – الشرطة (2-2) ركلات الترجيح (4-3)
- المجد – مصفاة بانياس (1-1) ركلات الترجيح (4-2)
- الوحدة – الفتوة (2-0)
- الاتحاد – الساحل (0-0) ركلات الترجيح (2-4)
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