مفاجأة.. جناح روما “بيروتي” يقترب من الانتقال للدوري السعودي

أكد الإعلامي السعودي طارق النوفل، أن الجناح الدولي الأرجنتيني “دييجو بيروتي” لاعب فريق روما الإيطالى، أصبح مرشحًا وبقوة للانتقال لأحد الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وقال النوفل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر:” نص مليون يورو تفصل جناح أرجنتيني عن عرض نادي سعودي”.

وأضاف:” العرض 2.5 مليون يورو، والسعر 3 مليون يورو”، وأرفق بتلك التغريدة، صورة من موقع الانتقالات العالمي “ترانسيفر ماركت”، تضم بعض البيانات الخاصة بنجم فريق روما الإيطالي بيروتي.

بيروتي صاحب الـ32 عامًا يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والوسط المهاجم، وبدأ مسيرته في الملاعب الأرجنتينية عبر بوابة فريق ديبورتيفو مورون، ثم انضم لصفوف إشبيلية الإسباني فى 2007، ولعب لنادي بوكا جونيور الأرجنتيني على سبيل الإعارة في عام 2014.

ثم انضم لنادى جنوى الإيطالي في 2014، ثم رحل لنادى روما الإيطالى فى 2016، وانضم لمنتخب الأرجنتين ما بين عام 2009 – 2011، لكن كان ظهوره نادرا للغاية مع راقصي التانجو.

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