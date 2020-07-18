استعدادًا لرحيل آزارو.. الاتفاق يقدم عرضًا رسميًا للنجم الساحلي لضم كريم عريبي

قدم نادي الاتفاق السعودي عرضًا رسميًا لنظيره النجم الساحلي التونسي من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري كريم عريبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل مليون و500 ألف دولار.

وأكد موقع فووت 24 التونسي، بأن رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي التونسي رفض العرض المبدئي من نادي الاتفاق السعودي ويسعى للحصول على 2.5 مليون دولار، من أجل الموافقة على رحيل كريم عريبي بشكل رسمي خلال الصيف القادم.

ويسعى الاتفاق للتعاقد مع الجزائري كريم عريبي، الذي يحظى باهتمام كبير من عدة أندية سعودية على رأسها الشباب، حيث يعتبر من أبرز المهاجمين الذين ظهروا على الساحة الإفريقية خلال المواسم الماضية.

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ويريد النادي السعودي جلب كريم عريبي، بعدما استقر مسئوليه على عدم تجديد عقد المغربي وليد آزارو، والذي يماطل في تمديد عقده حتى ختام الموسم الحالي في الدوري السعودي.

وتتجه النية لدى الاتفاق في رفع العرض المالي من أجل شراء كريم عريبي، في ظل تمسك الجهاز الفني بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتصدر كريم عريبي لائحة هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 أهداف، بفارق ثلاثة أهداف عن الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي، والمطلوب بقوة في النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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