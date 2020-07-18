الروقي يسخر من عبدالفتاح عسيري بعد توقيعه مع النصر

خطف نجم أهلي جدة، عبدالفتاح عسيري، الأضواء وأصبح حديث الشارع الرياضي خلال الفترة الماضية، بعد رفضه أكثر من عرض لتجديد عقده مع الراقي، ثم اتخذ قراره النهائي بالتوقيع مع نادي النصر، وذلك عقب دخوله الفترة الحرة من عقده يوم الخميس الماضي.

وأعلن نادي النصر بشكل رسمي التوقيع مع عبدالفتاح عسيري، لمدة 3 سنوات، ويُنتظر دخول إدارة العالمي في مفاوضات مع أهلي جدة لشراء المدة المتبقية في عقد عسيري مع النادي حتى ينضم للفريق الأصفر بدايةً من الموسم المقبل وعدم الانتظار حتى يناير 2021.

وكان عسيري قد ظهر في مقطع فيديو، وأعرب عن سعادته بالتوقيع مع نادي النصر، مؤكدًا أن هذا هو طموح كل لاعب يبحث عن تحقيق البطولات والألقاب.

تصريحات عسيري لم تُعجب الكاتب الرياضي، عيسى الروقي، الذي أوضح عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن النصر يشتكي من فقر البطولات منذ زمن، وهو أمر يُعاني منه أيضًا لاعب الاتحاد السابق.

وقال عسيري في تغريدته “حديث عبدالفتاح عن الطموح في النصر في محله تماماً؛ لأن النصر يعاني فقر البطولات منذ زمن، ويسعى لتقليص فارق البطولات بينه وبين ثاني كبار أندية الرياض الشباب وكبير آسيا الهلال. عبدالفتاح نفسه يعاني من فقر البطولات، لذلك هو والنصر يشتركان في الفقر وبالتالي الطموح لتلافيه”.

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