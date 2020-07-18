جماهير اهلي جدة تفتح النار على نجم الأخضر السابق.. والسبب صفقة النصر!

انتقدت جماهير أهلي جدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نجم المنتخب السعودي السابق، محمد عبدالجواد، الذي وجه التحية إلى اللاعب عبدالفتاح عسيري، عقب توقيعه عقد انضمام إلى نادي النصر، لمدة 3 سنوات، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، وعدم توصله لاتفاق مع الراقي على التجديد.

واستغربت جماهير أهلي جدة من رسالة عبدالجواد إلى عبدالفتاح عسيري، وإشادته بشجاعته، موضحة أن اللاعب باع ناديه من أجل الأموال، ولم يُقدر حرص الإدارة على بقاءه، واستمراره لاعبًا في صفوف الفريق الجداوي.

وكان قائد أهلي جدة السابق، محمد عبدالجواد، قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، ذكر فيها “يشهد الله إني كنت أتمنى إنك تكمل في الأهلي ولكن هذا الاحتراف وأنت اخترت مستقبلك وأحييك على شجاعتك”، مختتمًا بقوله “أنت مكسب لأي نادي ومبروك انتقالك للعالمي ومبروك لك بالنصر وموفق يا ولدي”.

ويُنتظر دخول إدارة النصر في مفاوضات مع الأهلي لشراء المدة المتبقية في عقد عسيري مع النادي حتى ينضم للعالمي بدايةً من الموسم المقبل وعدم الانتظار حتى يناير 2021.

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من هو عبدالفتاح عسيري؟

عبدالفتاح عسيري، ابن مدينة جازان، هو من مواليد 26 فبراير 1994، كانت بدايته مع نادي حطين، ثم لعب مع نجران، وخلال مرحلة الناشئين انتقل إلى نادي الاتحاد عام 2012، واستمر معه لمدة 4 سنوات، قبل أن ينتقل إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي في أغسطس 2016.

ويمتاز اللاعب القصير “1.66 سم” بالمراوغة والسرعة والتصويب البعيد، ويستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر، والجناح الأيمن، والوسط المهاجم.

ولعب عسيري مع النمور في 60 مباراة، وسجل بقميص الاتحاد 14 هدف وصنع 7 أهداف، فيما شارك مع الراقي خلال 106 مباراة، وأحرز مع الأهلي 21 هدفًا وصنع 34 هدفًا.

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