الاتحاد السكندري يكثف مفاوضاته مع الأهلي لاستعارة عمار حمدي

يواصل مسؤولو نادي الاتحاد السكندري، التفاوض مع لاعب خط وسط فريق الأهلي الشاب “عمار حمدي”، والمعار إلى نادي طلائع الجيش، حتى نهاية الموسم الجاري.

وفتح رئيس نادي الاتحاد محمد مصيلحي، خطوط الاتصال مع عمار في محاولة لإقناعه بالانضمام لصفوف زعيم الثغر في الموسم القادم، خاصة بعدما تلقى عدة عروض من أندية محلية أبرزها “بيراميدز وإنبي وسموحة”.

ورحب عمار حمدي بإرتداء قميص زعيم الثغر مجددا، بعدما لعب في صفوف الفريق لمدة 6 أشهر في الموسم الماضي، وقدم مستوى مميز.

ويريد المدير الفني للاتحاد السكندري “طلعت يوسف”، ضم لاعب الأهلي الشاب، من أجل تدعيم مركز صناعة اللعب، في صفوف الفريق.

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ويتواصل مصيلحي مع عدد من مسؤولو الأهلي، أبرزهم أمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، في محاولة للتعاقد مع اللاعب قبل ختام الموسم الجاري، وضمان عدم مزاحمة أندية آخرى في الصفقة.

وأبلغ مسؤولو النادي الأهلي، مصيلحي، بالموافقة على انتقاله للاتحاد السكندري في ظل العلاقات الجيدة التي تربط الناديين.

وسوف يحسم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، موقف عمار حمدي بشكل نهائي، في الفترة المقبلة، وسط توقعات بإعارته مجددا، في ظل وجود وفرة عددية في مركز صانع الألعاب بوجود محمد مجدي “أفشة” ووليد سليمان مع صالح جمعة العائد مؤخرا للتدريبات الجماعية، وتصعيد الناشئ محمد فخري.

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