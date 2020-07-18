بث مباشر | مشاهدة مباراة أهلي جدة والعين الودية قبل عودة الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “أهلي جدة والعين” ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والذي من المقرر عودته يوم 4 أغسطس القادم.

لم تعلن اي قناة بعد، بث مباراة “أهلي جدة والعين”، ولكن سوف نكون معكم لحظة بلحظة لوصف احداث المباراة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش، على ملعب “الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية”

وتعتبر هذه المباراة الودية الثانية لفريق “أهلي جدة“، حيث خاض مباراته الودية الاولى امام نادي “جدة”، يوم الأربعاء الماضي، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

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وسيخوض “أهلي جدة” مباراتين اخريين بخلاف مباراة العين اليوم، إذ يواجه فريق “أحد” يوم الأربعاء القادم 22 يوليو، كما سيواجه “الوحدة” يوم الإثنين 27 يوليو في اخر مبارياته الودية قبل مواجهة “الحزم” في الدوري السعودي.

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أهلي جدة 0-0 العين

????️ ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية (أهلي جدة)

????مباراة ودية

⌚جارية الآن – الشوط الأول

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