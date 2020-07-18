“المُرعب يعود”.. جماهير الهلال تُشعل تويتر من أجل كاريلو

عاشت جماهير نادي الهلال خلال الفترة الماضية حالة من القلق؛ بعد إصابة النجم البيروفي أندريه كاريلو بفيروس كورونا، وغيابه عن التدريبات الجماعية للزعيم، الأمر الذي جعل مشاركته صعبة، في الديربي المقبل أمام نادي النصر، ضمن الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

لكن اليوم السبت، ظهرت تطورات جديدة في الحالة الصحية لمحترف الهلال، حيث أثبتت الفحوصات الطبية أنه تخلص من فيروس كورونا، وسيحضر كاريلو اليوم لمقر النادي، تمهيداً للالتحاق بتدريبات الفريق الأزرق، ضمن معسكره الداخلي الذي يقيمه حالياً استعداداً لعودة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

واحتفلت جماهير الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشفاء الدولي البيروفي، وتعافيه من فيروس كورونا، وانتشر كالنار الهشيم وسم “كاريلو”، حيث أكد عشاق الزعيم أهمية كاريلو الكبيرة في تشكيلة المدرب رازفان لوشيسكو، وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر رؤية اللاعب خلال مواجهة الديربي المقبلة أمام النصر.

كما قام الحساب الرسمي لنادي الهلال على “تويتر” بنشر مقطع فيديو للاعب وهو في سيارته متجهاً إلى مقر النادي من أجل الاستعداد لاستئناف مباريات الموسم الرياضي الحالي.

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وظهر النجم البيروفي كاريلو في الفيديو قائلا “أهلاً جماهير الهلال، أنا في طريقي لمقر النادي، وسعيد بعودتي للتدريبات الجماعية”.

ويلعب الهلال مع النصر يوم 5 أغسطس المقبل في الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بشكل إجباري بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.

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