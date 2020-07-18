رياضة | قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واستقر النادي الأهلي، على بقاء صالح جمعة لاعب الفريق، ضمن صفوفه بالموسم الجديد، بعدما أظهر تألق مؤخرًا وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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وكان جمعة، قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن المارد الأحمر، بأوامر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، قبل أن يعيده ضمن حساباته مرة أخرى.

وترددت أنباء قوية، خلال الساعات الماضية عن حصول نادي الزمالك، على توقيع اللاعب بداية من الموسم الجديد، قبل أن يخرج محامي اللاعب الخاص، وينفي كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام.

وأكد اللاعب في وقت سابق بتصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أنه لن يرتدي أي قميص آخر داخل الدوري المصري بخلاف النادي الأهلي، وفي حالة رحيله سيكون للدوريات الخارجية.