رياضة | الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورصدت إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مبلغًا ضخمًا للتعاقد مع رمضان صبحي بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الأهلي رصد مبلغ 5 مليون يورو، من أجل ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، في الإبقاء على رمضان صبحي والتعاقد معه بصورة نهائية، حيث يعد أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في تشكيل المارد الأحمر.

Advertisements

التطورات الجديدة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا