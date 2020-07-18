رياضة | الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ورصدت إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مبلغًا ضخمًا للتعاقد مع رمضان صبحي بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تقارير صحفية، فإن الأهلي رصد مبلغ 5 مليون يورو، من أجل ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون.
ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، في الإبقاء على رمضان صبحي والتعاقد معه بصورة نهائية، حيث يعد أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في تشكيل المارد الأحمر.
التطورات الجديدة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا
كشفت تقارير صحفية إلى أن صفقة انتقال جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي إلى الأهلي في مراحلها الأخيرة، وقريبة للغاية من الحسم بشكل نهائي، بعد دخول محمود الخطيب في مفاوضات مع رئيس نادي مازيمبي لحسم الصفقة بشكل رسمي.
وفي المقابل، علق نادي مازيمبي الكونغولي على الانباء التي ترددت بخصوص انتقال جاكسون موليكا مهاجم الفريق لصفوف نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأنباء التي ربطت اللاعب بالتواجد مع القلعة الحمراء مطلع الموسم الجديد.
وأكد هيريتير بيندولا المسئول الإعلامي في نادي مازيمبي في تصريحات صحفية،عن أن نادي مازيمبي الكونغولي لايمتلك أي عروض رسمية تخص جاكسون موليكا مهاجم الفريق في الوقت الحالي ،وماتردد عن رحيله عن الفريق امر عار تماما من الصحة".