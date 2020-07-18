رياضة | مفاجآت في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ألافيس

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي برشلونة مباراته الأخيرة في الليجا، حينما يحل ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس مساء غدً الأحد في مباراة تحصيل حاصل .

وأعلن كيكي سيتين قائمة برشلونة والتي شهدت غياب 7 لاعبين وهم جيرارد بيكيه وجونيور فيربو وإيفان راكيتيتش بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى صامويل أومتيتي وأنطوان جريزمان وآرثر ميلو بسبب الإصابة، بينما يغيب عثمان ديمبيلي بعد استبعاده من قائمة البارسا في الليجا بسبب الإصابة.

ونشر حساب ‘‘هوسكورد‘‘ العالمي، تشكيل برشلونة المتوقع ضد ديبورتيفو ألافيس، وجاء كالآتي:-

Advertisements

حارس المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجي روبرتو، رونالد أراوجو، كليمنت لينغليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، آرتورو فيدال، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، مارتن برايثوايت.