رياضة | ليدز يونايتد يتوج بطلًا لـ "تشامبيونشيب"

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليدز يونايتد يتوج بطلًا لـ "تشامبيونشيب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُوج ليدز يونايتد بطلًا لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وذلك بعد خسارة منافسه المباشر برينتفورد أمام ستوك سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأربعين من البطولة الإنجليزية.

وكان ليدز ضمن بالفعل الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز أمس الجمعة، ولكن كان بإمكان برينتفورد أن يزيحه من الصدارة إذا فاز بآخر مباراتين.

ولكن الهدف الذي سجله لي جريجوري في الشوط الأول منح ستوك الفوز على برينتفورد، الذي ظل في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف وست بروميتش، في صراعهما على الصعود المباشر للدوري الممتاز.

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وفي مباراة أخرى، تعادل تشارلتون أثلتيك مع ويجان 2/22.

وسجل هدفي تشارلتون ألفي دوتي وماكوالي بون في الدقيقتين 11 والأخيرة من المباراة فيما سجل هدفي ويجان جمال لو وكيران دويل في الدقيقتين التاسعة و40.

ورفع تشارلتون رصيده إلى 48 نقطة في المركز الحادي والعشرين، كما رفع ويجان رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث عشر.