رياضة | قرار جديد من الخطيب بشأن نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من الخطيب بشأن نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على استعادة خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى الاتفاق السعودي، بنهاية الموسم الجاري.
وتأتي عودة اللاعب مرة أخرى للقلعة الحمراء، عقب نهاية إعارته في يونيو الماضي، وعدم رغبته في الاستمرار بالدوري السعودي بالموسم الجديد.
وخاطب النادي الأهلي، إدارة الفريق السعودي، بصفة رسمية من أجل استعادة اللاعب، وعدم تمديد الإعارة بسبب التأخر في دفع النادي واللاعب.
وكان اللاعب، رفض الاستمرار لمدة شهر واحد على الأقل من أجل استئناف باقي الموسم، بسبب عدم توصله لاتفاق مع ناديه حول الراتب الذي سيتقاضاه نظير البقاء.
ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:
1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.