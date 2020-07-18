رياضة | قرار جديد من الخطيب بشأن نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من الخطيب بشأن نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على استعادة خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى الاتفاق السعودي، بنهاية الموسم الجاري.

وتأتي عودة اللاعب مرة أخرى للقلعة الحمراء، عقب نهاية إعارته في يونيو الماضي، وعدم رغبته في الاستمرار بالدوري السعودي بالموسم الجديد.

وخاطب النادي الأهلي، إدارة الفريق السعودي، بصفة رسمية من أجل استعادة اللاعب، وعدم تمديد الإعارة بسبب التأخر في دفع النادي واللاعب.

وكان اللاعب، رفض الاستمرار لمدة شهر واحد على الأقل من أجل استئناف باقي الموسم، بسبب عدم توصله لاتفاق مع ناديه حول الراتب الذي سيتقاضاه نظير البقاء.