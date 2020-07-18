رياضة | الزمالك يعلن شفاء نجمي الفريق من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن شفاء نجمي الفريق من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تماثل الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التي خضع لها اللاعبان في الآونة الأخيرة.

وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبي على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية.

Advertisements

وكشف الطبيب عن أن الثنائي بدأ التدريبات الخفيفة والتاهيلية في النادي منذ اليوم، استعدادا للانتظام في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب منتصف الأسبوع الجاري.

ويخوض الزمالك أول مبارياته ببطولة الدوري المصري بعد استئناف المسابقة في مطلع أغسطس المقبل ضد المصري البورسعيدي.