رياضة | الزمالك يعلن شفاء نجمي الفريق من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن شفاء نجمي الفريق من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تماثل الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبي الفريق للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التي خضع لها اللاعبان في الآونة الأخيرة.
وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبي على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية.
وكشف الطبيب عن أن الثنائي بدأ التدريبات الخفيفة والتاهيلية في النادي منذ اليوم، استعدادا للانتظام في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب منتصف الأسبوع الجاري.
ويخوض الزمالك أول مبارياته ببطولة الدوري المصري بعد استئناف المسابقة في مطلع أغسطس المقبل ضد المصري البورسعيدي.