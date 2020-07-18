رياضة | بالأرقام.. كشف حساب بنزيما مع ريال مدريد هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كشف حساب بنزيما مع ريال مدريد هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بلقب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، أول أمس الخميس الموافق 16 يوليو 2020، للمرة الـ34 في تاريخه.

وحقق ريال مدريد الفوز على نظيره فياريال بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من الليجا، ليتوج بطلها، خاصة بعد خسارة برشلونة أمام أوساسونا بنفس النتيجة.

ومن أبرز الأسماء التي لمعت هذا الموسم في صفوف ريال مدريد، هو الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق، فضلا عن أنه يحتل وصافة هدافي الدوري الإسباني للموسم الحالي 2019-2020، برصيد 21 هدف وبفارق هدفين فقط عن صاحب الصدارة ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

كريم بنزيما الذي يجمع بين الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، صاحب الـ32 عاما، شارك في الليجا هذا الموسم، في 36 مباراة، وسجل 21 هدف وصنع 8 آخرين، أي بواقع هدف كل مباراة ونصف تقريبًا.

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وبجمع الأهداف والصناعة نجد أن بنزيما شارك بـ29 هدف، من أصل 68 هدف سجلهم لاعبو ريال مدريد هذا الموسم، أي بنسبة 42.6% من الأهداف المسجلة.

اللاعب لا تغيب لمساته عن المباريات، سواء بالتهديف أو صناعة الكرات الحاسمة، ولكنه مر بفترة جفاف تهديفي في الفترة التي تربط بين عام2019 وبداية 2020، حيث غاب تماما عن أي تأثير خلال تلك المباريات والتي تعد الفترة الأطول.

يشار إلى أن بنزيما في جميع المسابقات مع ريال مدريد شارك في 46 مباراة وسجل 26هدف وصنع 11 آخرين.

ويتبقى لفريق ريال مدريد مباراة واحدة في الليجا أمام ليجانيس، والمقرر إقامتها غدا الأحد.