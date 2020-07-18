رياضة | لويس جارسيا يصدم الشباب السعودي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لويس جارسيا يصدم الشباب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر لويس جارسيا، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، عن تجديد تعاقده مع الفريق حتي نهاية الموسم، مشترطاً توقيع عقد لمدة عام إضافي معللاً ذلك بتلقيه عرض تدريبي آخر.

بدورها، تمسكت إدارة النادي بقرارها بعدم التوقيع مع المدرب الإسباني لويس جارسيا لعام إضافي حتى انتهاء الموسم الرياضي الحالي وإجراء تقييم شامل للجهاز الفني، علماً بأن عقد المدرب ينتهي نهاية الشهر الجاري بتاريخ 30 يوليو.

وبذلك ستقوم إدارة النادي بإنهاء التعاقد مع جهاز فني جديد خلال الأيام القادمة لقيادة الفريق الأول بالنادي في ما تبقى من هذا الموسم والموسم المقبل.