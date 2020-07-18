رياضة | ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي وجماهيره بشرى سارة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع إيريك تراوري نجم هدوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأظهر النادي الأهلي اهتمامًا كبيرًا منذ فترة بضم تراوري في الصيف المقبل لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر بالموسم القادم.

وأكد نادي بيراميدز أنه بالفعل حدث تواصل رسمي من مسئولو القلعة الحمراء لمعرفة إمكانية ضم تراوري في الصيف.

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وكان هناك ترحيب من جانب نادي بيراميدز على انتقال تراوري إلى صفوف الأهلي مقابل الحصول على خدمات أحمد الشيخ بشكل نهائي.

وقرر مسئولو بيراميدز التراجع عن فكرة بيع إيريك تراوري في الوقت الحالي واستقروا على تأجيل حسم موقفه حتى الانتهاء من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواصل كلا الفريقين التواصل في الوقت الحالي للاتفاق على صفقة تراوري والشيخ ولكن لن يتم حسم الصفقتين قبل الانتهاء من المشاركات الإفريقية ولكنهما يحاولان التوصل إلى اتفاق على الأقل.