كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تقارير: قد يغيب ميسي عن أول مباراة لبرشلونة ضمن الليغا

كشفت قناة “تي في 3” الإسبانية أن نجم برشلونة عانى من ألم شديد في ساقه اليمنى في نهاية جلسة التدريب يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه خضع بعد ذلك لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة سبب الألم.

وتأتي إصابة ليونيل ميسي قبل 10 أيام فقط من استئناف برشلونة مباريات الدوري، بحسب صحيفة “آس” الإسبانية.

ووفقًا لتقرير “TV 3″، عانى ميسي من تمزق طفيف، مما يعني أنه قد لا يكون قادرًا على المشاركة في مباراة الفريق ضد ريال مايوركا في ملعب الأخير، حيث أن فترة الشفاء من هذا النوع من الإصابات عادة ما تصل إلى أكثر 10 أيام.

من الواضح أن غياب ميسي عن جلسة التدريب يوم الأربعاء لم يكن إجراءً وقائيًا يمنعه من إجهاد عضلات ربلة الساق، وفقًا لبيان صادر عن النادي، ولكن بسبب إصابة أكثر خطورة كانوا يحاولون التقليل منها، وفقًا لـ “AS”.

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وسيتحتم على الفريق الطبي في برشلونة بذل جهد كبير لضمان مشاركة ميسي في المباريات بدءًا من 13 يونيو، حيث ستبدأ برشلونة سلسلة من المباريات المتتالية وستلعب في 11 مباراة متتالية في غضون 5 أسابيع تقريبًا، الأمر الذي يتطلب جهود استثنائية وجبّارة تتجاوز قدرات معظم لاعبي منتخب برشلونة.

يشار إلى أن ميسي أصيب بجروح خلال الموسم الحالي والذي توقف قبل أكثر من شهرين حيث اضطر للخروج في بداية الموسم مع أول جلسة تدريبية بعد إصابته التي أجبرته على عدم لعب في المباراة الافتتاحية للفريق وغاب عن المباريات لما يقرب من شهرين.

ومن الجدير بالذكر أن برشلونة تتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد (56 نقطة)، وميسي يتصدر هداف الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الذي سجل 14 هدفاً.