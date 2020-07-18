الامارات | ليدز يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق ليدز يونايتد بطلا لدوري البطولة الإنجليزي لكرة القدم (الدرجة الأولى) اليوم السبت بعد خسارة برينتفورد أمام ستوك سيتي صفر / 1 في الجولة 45 من المسابقة.

وكان ليدز ضمن بالفعل الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز أمس الجمعة، ولكن كان بإمكان برينتفورد أن يزيحه من الصدارة إذا فاز بآخر مباراتين.

ولكن الهدف الذي سجله لي جريجوري في الشوط الأول منح ستوك الفوز على برينتفورد، الذي ظل في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف وست بروميتش، في صراعهما على الصعود المباشر للدوري الممتاز.

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وفي مباراة أخرى، تعادل تشارلتون أثلتيك مع ويجان 2/22.

وسجل هدفي تشارلتون ألفي دوتي وماكوالي بون في الدقيقتين 11 والأخيرة من المباراة فيما سجل هدفي ويجان جمال لو وكيران دويل في الدقيقتين التاسعة و40.

ورفع تشارلتون رصيده إلى 48 نقطة في المركز الحادي والعشرين، كما رفع ويجان رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث

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