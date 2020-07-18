الامارات | هدرسفيلد يثير قلق الأهلي المصري حول مستقبل رمضان صبحي

شكرا لقرائتكم خبر عن هدرسفيلد يثير قلق الأهلي المصري حول مستقبل رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت صحيفة إنجليزية قلق النادي الأهلي حول لاعبه رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد تاون، بعد نهاية الموسم الحالي واحتمالية رغبة فريقه الإنجليزي في عودة اللاعب من جديد لتدعيم صفوف الفريق.

وكان رمضان صبحي قد لعب مع الأهلي على سبيل الإعارة منذ يناير عام 2019 وتمتد إعارته حتى نهاية الموسم الحالي بعد تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأفادت صحيفة “إيكسيمنر لايف” الإنجليزية أن بقاء هدرسفيلد في هذه البطولة سيجعل الإدارة تفكر في كيفية التخطيط للموسم المقبل خاصة أسماء الصفقات الجديدة واللاعبين المعارين مثل رمضان صبحي.

وقالت الصحيفة “إن هناك لاعبين مثل رمضان صبحي، أداما دياكابي، إسحاق مبينزا، تيرينس كونجولو، فلوران، وبن هامر جميعهم سيعودون إلى الفريق الإنجليزي بعد نهاية الموسم وسيتم دراسة موقفهم”.

Advertisements

وأكدت الصحيفة أن بعض من هؤلاء اللاعبين قد يرحل للاستفادة المادية من مقابل بيعه في مقابل البعض الآخر قد يستمر لسد نواقص هدرسفيلد في الموسم الجديد، ،ولم تحدد في تقريرها إذا كان رمضان صبحي من اللاعبين الذين سيتم التخلص منهم عن طريق البيع أم سيبقى مع الفريق الإنجليزي ويشارك في دوري الدرجة الثانية بالموسم المقبل وبالتالي سيرحل عن الأهلي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news