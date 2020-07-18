الامارات | إسماعيل يوسف: محمد صلاح أفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: محمد صلاح أفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ولاعب منتخب مصر السابق إسماعيل يوسف، أن محمد صلاح هداف ليفربول أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ودافع الغزال الأسمر، عن لاعب الزمالك طارق حامد، بسبب النقد الذي يتعرض له اللاعب، خلال الفترة الأخيرة.

ًوقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر قناة الزمالك: “طارق حامد أفضل لاعب ارتكاز وسط ملعب في الكرة المصرية حاليا، يشبهني في روحه القتالية، وقائد يحب القلعة البيضاء جدًا، وزملائه يحبونه، ورجل بمعنى الكلمة، وهو خليفتي في الملاعب حاليًا، هو لاعب قوي جدًا ترتيبه يتطلب إلى حماس وقوة وهذا متواجد في جميع أنحاء العالم، ما يقال عن أنه لاعب عنيف شائعة صدقها الناس، وهذا لا يؤثر فيه”.

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وعن رأيه في اللاعب الأفضل في العالم ما بين محمد صلاح أم ميسي أم كريستيانو رونالدو؟، قال إسماعيل يوسف: “محمد صلاح خارج المسابقة هو رقم واحد بالنسبة لي، لاعب بنى نفسه بنفسه في ظروف عسيرة جداً، ميسي انضم لبرشلونة وهو في عمر 8 سنوات، وتم تأسيسه منذ الصغر، رونالدو وميسي مهارياً في مكانه أخرى”.

تابع: "محمد صلاح كان يسافر 100 كيلو لكي يتدرب وهو حكاية كفاح هائلة جدًا، وهو زملكاوي، الذي وصل فأنه في مكانه أخرى وما حققه لا يقارن بنجوم مصر، حسام حسن أعظم رأس حربة في تاريخ الكرة المصرية وبالأرقام، أما عصام الحضري أسطورة في حماية المرمى".

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