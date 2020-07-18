الامارات | مرتضى يهدد الأهلي ببرنامج الساعاتي.. والبداية بأغنية صباح "ساعات ساعات"

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يهدد الأهلي ببرنامج الساعاتي.. والبداية بأغنية صباح "ساعات ساعات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، على فكرة إقامة برنامج 1\6 والمقترح على قناة النادي الأهلي بهجوم كبير على رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، أشعل فيه رئيس الزمالك فتيل الأزمة من جديد بسبب البلاغات الأخيرة المقدمة بسبب الفيديو المسيء لرئيس الأهلي ومحمود كهربا.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت أزمات عدة بين القطبين وصلت إلى النائب العام المصري ومجلس الوزراء وبلاغات كثييرة بين الطرفين مع وعد من رئيس الوزراء المصري بالحل القريب بالمصالحة ولكن في الوقت المناسب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: "النائب العام لن يترك هذا الأمر ليمر إذا كنت كاذب، وإذا كنت أدعي أي كلمة خطأ يكذبوني، وهناك قضايا تخابر على طاولة النائب العام ضد عبد الناصر زيدان وممدوح عباس وآخرون، محمود الخطيب هو من نشر الفيديو المفبرك على صفحة الشخص الذي يدعى إبراهيم مدبولي الذي يعمل مع كهربا (لاعب الأهلي)".

وتابع رئيس الزمالك: "الأهلي لديه قناة منذ 12 عام ولن يهزوا شعرة من رأسنا ونحن في خلال 4 أشهر (قلبنا مصر كلها)،وأن لا أقف في موقف المدافع عن نفسه بل أستطيع مهاجمة دول، إذا أرادت قناة الأهلي عمل برنامج اسمه 6/1 سنعمل برنامج اسمه (الساعاتي) وسيبدأ بأغنية صباح ساعات ساعات، (يابني أنا من حواري روض الفرج وقادم من بشالوش)".

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وأضاف: "البعض قال أنني عقدت الإجتماع لأني موقفي مهتز وأن الدولة هي من فرضت عليّ ذلك لأحسن موقفي، أقسم بالله لم يتحدث معي أحد ولا يجرأ أحد من الدولة أن يقول لي أن أعقد مؤتمر أو لا، الخطيب يعلم أن الفيديو مفبرك، وأقسم بالله أنه يعلم ذلك جيدًا والدليل أنك لم تقاضي من نشر الفيديو، هي لعبة مكشوفة ولكن اللعب بالنار سيشعل البلد".

وتابع مرتضى منصور: "أنا لا أخشى أي تحقيقات وأنا عضو في البرلمان، والخطيب يريد أن يصدر بيانات وبلاغات ليظهر أنه (دكر) لأنه يراني أنشئ فرع آخر وفتحت قضية نادي القرن وأشرع في بناء استاد وهو لا يفعل شئ".

ثم توجه رئيس نادي الزمالك بالحديث إلى المستشار الفني للزمالك فاروق جعفر قائلاً: "يا فاروق جعفر،، الخطيب ليس أسطورة لا يوجد أسطورة يٌفبرك، لا يوجد أحد في قناة الأهلي يقول أنني أسطورة في القانون لكي نذكر رئيس الأهلي ونقول عنه أسطورة، وصراحة أنا حزين من خالد الغندور لأنه أخذ السبق أننا أنتهينا من ملف نادي القرن.

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