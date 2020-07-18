شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يلزم النجم الساحلي وكوليبالي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرار بإلزام النجم الساحلي وكوليبالي بسداد مبلغ مليون و400 ألف دولار، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارا من 31 أكتوبر 2019 وحتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التي سبق وتقدم بها الأهلي.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حُكما بقبول شكوى الأهلي المقدمة ضد نادي النجم الساحلي واللاعب سليماني كوليبالي، حسبما أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي.
وكشف موقع الأهلي الرسمي إن حكم الاتحاد الدولي جاء فيه :« ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه لكل مستحقاته، مع إبلاغ النادي واللاعب بضرورة الدفع وتقديم ما يفيد السداد للاتحاد الدولي».
وشمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النجم الساحلي وكوليبالي في غضون 45 يوما،
- حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.
- في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ«فيفا».
- حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.
- في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ«فيفا».
وقام الأهلي بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار لإخطار نظيره التونسي لمتابعة تنفيذه، وفقا لما أعلنه النادي.
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