شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مهاجم أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ يوفنتوس الإيطالي البحث عن بديل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع قرب موعد اعتزاله كرة القدم، ورحيل النجم الأرجنيتيني جونزالوا هيجواين حيث يسعى النادي الإيطالي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت من أرسنال.

وقالت صحيفة « Le10Sport » الفرنسية، إن يوفنتوس بدأ التفاوض بالفعل مع ممثلي لاكازيت، لبحث إمكانية انتقال اللاعب ليوفنتوس في الصيف المقبل، لكنه سيجد منافسة مع أتليتكو مدريد الذي يرغب أيضا في ضم اللاعب.

صاحب الـ29 عاما سجل ثلاثة أهداف في آخر 4 مباريات مع أرسنال، وإجمالا سجل 12 هدفا في 35 مباراة خاضها هذا الموسم، وصنع 6 آخرين.