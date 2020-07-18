شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مهاجم أرسنال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ يوفنتوس الإيطالي البحث عن بديل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع قرب موعد اعتزاله كرة القدم، ورحيل النجم الأرجنيتيني جونزالوا هيجواين حيث يسعى النادي الإيطالي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت من أرسنال.
وقالت صحيفة « Le10Sport » الفرنسية، إن يوفنتوس بدأ التفاوض بالفعل مع ممثلي لاكازيت، لبحث إمكانية انتقال اللاعب ليوفنتوس في الصيف المقبل، لكنه سيجد منافسة مع أتليتكو مدريد الذي يرغب أيضا في ضم اللاعب.
صاحب الـ29 عاما سجل ثلاثة أهداف في آخر 4 مباريات مع أرسنال، وإجمالا سجل 12 هدفا في 35 مباراة خاضها هذا الموسم، وصنع 6 آخرين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
86,474
-
تعافي
27,302
-
وفيات
4,188
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مهاجم أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.