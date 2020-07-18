شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالظاهر السقا: الأزمة المالية لن تعوق المصري عن ضم صفقات مميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري البورسعيدي، أن مجلس إدارة النادي ينتظر قرار اتحاد الكرة بإنها أزمة القيد للفريق الكروي الأول حتى يتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد خلال المرحلة المقبلة.

وشدد السقا في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على أن الأزمة المالية التي يواجهها النادي لن تكون سببا في عدم بناء فريق متميز للمصري خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن فريق الكرة لن يتأثر بسبب المشاكل المالية التي يواجهها النادي خلال الفترة السابقة.

وأوضح السقا أن هناك اجتماع جديد مع مجلس الإدارة من أجل وضع حلول جديدة للتصدي للأزمة المالية من خلال مطالبة الشركة الراعية بسداد جزء من المبالغ المالية المستحقة لها.