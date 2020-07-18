شكرا لقرائتكم خبر عن نجم طائرة الأهلي: لن نفرط في الدوري والكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالمنعم «منعم»، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق لن يفرط في فرصة الفوز بثنائية بطولة الدوري وكأس مصر، لافتا إلى أن الجهاز الفني يحرص على الاهتمام بكافة التفاصيل؛ لتجهيز وإعداد اللاعبين للعودة للمباريات من جديد.

وأوضح أن الفريق بدأ الاستعداد الجاد، بعد العودة للتدريبات على صالة الأمير عبدالله الفيصل، مشيرا إلى أن التدريب على الملاعب المفتوحة، لم يكن كافيًا لتجهيز اللاعبين بعد فترة التوقف الطويلة، نظرا لصعوبة التحكم في اتجاهات الكرة بالهواء أثناء التدريبات.

وأضاف «منعم»، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن الفريق يتدرب بمنتهى الجدية، بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 3 شهور، وهو ما يحتاج إلى مجهود بدني كبير لتعويض ما فقده كل لاعب من اللياقة خلال تلك الفترة، على الرغم من التدريبات المنزلية التي كان يؤديها الجميع، لافتا إلى أن هناك تقدم مستمر في الأداء؛ سواء على الصعيد البدني أو الجوانب الخططية التي بدأ اللاعبون تنفيذها.

وأشار إلى أن احترافية لاعبي الأهلي ترجح كفتهم عن بقية المنافسين بعد العودة للتدريبات، وهناك حالة من التفاؤل الشديد بقدرة الفريق على استعادة المستوى الذي كان عليه قبل فترة التوقف الطويلة؛ بسبب وباء كورونا، ونجح خلالها في الفوز بلقب البطولة العربية للأندية.

وأكد اللاعب أن الجهاز الفني يحرص بصفة مستمرة على تحفيز اللاعبين وتجديد دوافعهم في الفوز بالبطولات والألقاب، والجميع داخل رجال «طائرة الأهلي» على قدر المسئولية.

وختم منعم تصريحاته بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي على دعمها المستمر للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الماضية، وتعهد بالقتال من أجل استمرار الفريق على القمة.

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