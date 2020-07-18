شكرا لقرائتكم خبر عن نجم طائرة الأهلي: لن نفرط في الدوري والكأس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالمنعم «منعم»، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق لن يفرط في فرصة الفوز بثنائية بطولة الدوري وكأس مصر، لافتا إلى أن الجهاز الفني يحرص على الاهتمام بكافة التفاصيل؛ لتجهيز وإعداد اللاعبين للعودة للمباريات من جديد.
وأوضح أن الفريق بدأ الاستعداد الجاد، بعد العودة للتدريبات على صالة الأمير عبدالله الفيصل، مشيرا إلى أن التدريب على الملاعب المفتوحة، لم يكن كافيًا لتجهيز اللاعبين بعد فترة التوقف الطويلة، نظرا لصعوبة التحكم في اتجاهات الكرة بالهواء أثناء التدريبات.
وأضاف «منعم»، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن الفريق يتدرب بمنتهى الجدية، بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 3 شهور، وهو ما يحتاج إلى مجهود بدني كبير لتعويض ما فقده كل لاعب من اللياقة خلال تلك الفترة، على الرغم من التدريبات المنزلية التي كان يؤديها الجميع، لافتا إلى أن هناك تقدم مستمر في الأداء؛ سواء على الصعيد البدني أو الجوانب الخططية التي بدأ اللاعبون تنفيذها.
وأشار إلى أن احترافية لاعبي الأهلي ترجح كفتهم عن بقية المنافسين بعد العودة للتدريبات، وهناك حالة من التفاؤل الشديد بقدرة الفريق على استعادة المستوى الذي كان عليه قبل فترة التوقف الطويلة؛ بسبب وباء كورونا، ونجح خلالها في الفوز بلقب البطولة العربية للأندية.
وأكد اللاعب أن الجهاز الفني يحرص بصفة مستمرة على تحفيز اللاعبين وتجديد دوافعهم في الفوز بالبطولات والألقاب، والجميع داخل رجال «طائرة الأهلي» على قدر المسئولية.
وختم منعم تصريحاته بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي على دعمها المستمر للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الماضية، وتعهد بالقتال من أجل استمرار الفريق على القمة.
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