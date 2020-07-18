شكرا لقرائتكم خبر عن «سانشو» يرد على تقارير انتقاله إلى للبريميرليج.. ويكشف الرابط بينه وبين ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى أحد كبار أندية البريميرليج هذا الصيف، فيما كشف عن الرابط العاطفي بينه وبين ليفربول.

وكانت العديد من التقارير قد ربطت «سانشو» بالانتقال إلى أحد ثلاثي الدوري الإنجليزي ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وقال «سانشو»، في حديث لمجلة «وورلد سوكر»، ردًا على سؤال عن تلك التقارير: «لا أعلم ماذا أقول عن ذلك، من الصعب أن أقول، إنه المستقبل».

وأضاف: «أنت لا تعرف أبدًا ماذا يمكن أن يحدث، لذا سننتظر ونرى».

وتحدث اللاعب عن ارتباطه العاطفي بليفربول تحديدًا، قائلًا: «أبي كان من أكبر المعجبين بجون بارنيس، كان لديه بضع الفيديوهات له في المنزل وكنت أشاهدها كثيرًا».

وتابع: «كذلك كنت أشاهد رونالدينيو على يوتيوب، كان هذا شيئًا كبيرًا بالنسبة لي، كان يجرب أشياء لن يجربها شخص آخر وهذا جعلني أحبه كثيرًا».

Advertisements

وأوضح اللاعب: «لم يكن لدي نادي أشجعه، لكني رغم ذلك كنت معجب بالعديد من اللاعبين العظماء».