شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى لحسم ملف التجديد للحفاظ على القوام الأساسي للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضغط مسئولو نادي الزمالك بكل قوة لحسم ملف التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم لنهاية الموسم الحالي، وكذلك الموسم المقبل، للحفاظ علي القوام الأساسي للفريق ، حيث يسعي مسئولو الزمالك لتجديد تعاقد كل من حازم امام الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبد الله جمعة الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

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وعلي الرغم من حسم تفاصيل التعاقد الجديد بالنسبة لكل من حازم إمام وعبد الله جمعة إلا أن الثنائي لم يوقعا علي عقود التجديد حتي الآن في ظل الروف التي يمر بها النشاط الرياضي في الوقت الحالي، حيث اتفق الثنائي مع إدارة الزمالك علي التوقيع علي بياض لمدة 3 مواسم لكل منهما، ويتبقي فقط وضع المقابل المادي في الموسم الواحد لكل لاعب علي ان يتم توقيع العقود بعدها مباشرة.

في الوقت الذي ينتظر مسئولو الزمالك عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ووكيل اعماله المتواجد في مصر لانهاء صفقة حمزة المثلوثي، للاتفاق علي بنود العقد الجديد في ظل رغبة الزمالك في تخفيض القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب في الموسم الواحد في عقده الحالي ، بينما يرغب ساسي في زيادة عقده وهي العائق في التجديد حتي الان، خاصة ان اللاعب الدولي التونسي تلقي بعض العروض الخليجية بقيمة مالية كبيرة جعلته يفكر بجدية في الرحيل عن الزمالك في نهاية عقده، ونفس الازمة تقف في ملف تجديد يوسف أوباما الذي وافق علي التجديد من حيث المبدأ بينما رفض القيمة المالية التي عرضها عليه الزمالك، وطلب الأخير مهلة للتفكير في العرض المقدم من الزمالك.