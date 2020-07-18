شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أجانب بين السماء والأرض فى الإيجيبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الدورى المصرى يشهد حيرة عدد من اللاعبين الأجانب سواء على صعيد الأهلى و الزمالك وحتى الإسماعيلى بسبب عدم تحديد المصير فى الموسم الجديد ، خاصة أن بعضهم فى إعارات والآخر ينتظر عروض الرحيل ، ويرصد ”الخليج 365” أبرز الأجانب الحائرين ، ما بين السماء و الأرض فى الإيجيبشيان ليج بالتقرير التالى :

يبدو أن موقف الأنجولى جيرالدو معلق فى القلعة الحمراء ، بعدما رفض العديد من العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية من أندية عربية، واصفاً إياها بالضعيفة، سواء على الصعيد المالى أو الفني، وشدد اللاعب على أنه لن يرحل إلا لأحد الأندية التى تُرضى طموحاته بتحقيق مكسب مالى بجانب الاستفادة الفنية ومن خلال اللعب لناد كبير، وتسبب موقف جيرالدو فى أزمة داخل النادى لأن الأخير يرغب فى تسويق اللاعب سريعاً من أجل الاستفادة بمكانه فى القائمة وضم لاعب أجنبى بدلاً منه خلال الصيف الجارى فى ظل عدم قناعة الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر بقدرات جيرالدو ومطالبته بالاستغناء عن اللاعب الأنجولي.

وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى، وأكد لمسئولى المولودية الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر فى اللعب لأى دورى عربى خلال الفترة المقبلة لذا رفض العرض الجزائرى ومن قبله عرض النجم الساحلى التونسي.

رزاق سيسيه جناح الزمالك المعار إلى الإتحاد السكندرى موقفه غامض،حيث تلقى عرضاً برتغالياً لضمه من صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، إلا أن ضعف المقابل المالى أدى إلى غلق الباب أمام ذلك العرض، حيث يبحث مع وكيله أعماله عرضا يناسب متطلبات القلعة البيضاء للرحيل إلى أحد الدوريات الخارجية فى الموسم الجديد، حال عدم نجاح الاتحاد السكندرى فى الحصول على خدماته بشكل نهائى من الزمالك حيث يضع اللاعب الاستمرار ضمن صفوف زعيم الثغر بمثابة الخيار الأول له إلا أن المقابل المالى سيحسم تلك المسألة بين إدارة الاتحاد والزمالك خلال الفترة المقبلة.

ووضع مسئولو نادى الزمالك شرطاً للموافقة على استمرار الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى، ضمن صفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد وهو أن تكون القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد السكندرى متوافقة مع رؤية الزمالك لتسويق اللاعب، حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء فى استمرار التعاون مع زعيم الثغر فى إمداد الفريق السكندرى باللاعبين فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع محمد مصيلحى رئيس الاتحاد، إلا أن القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد ستكون الفيصل فى المسألة.

فيما أرجأ مسئولو المقاولون العرب مناقشة ملف المعارين حتى نهاية الموسم الجارى، وبالأخص الثلاثى معروف يوسف وشكرى نجيب وأيمن حفني، حتى يحسم الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس الموقف النهائى وفقاً لمستويات اللاعبين بعد فترة التوقف الطويلة التى شهدها الدورى المصرى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. وقال علاء عبد الغنى، المدرب العام لفريق المقاولون، فى تصريحات لـ الخليج 365"، بالتأكيد ننتمنى وجود معروف يوسف فى الفريق، خاصة أنه أصبح من العناصر المؤثرة واللاعب أيضاً يشعر بارتياح فى تواجده مع الفريق. وأضاف عبد الغني: لا أعتقد أن الزمالك قد يمد الإعارة مرة أخرى، ونية مسئولى الأبيض ستكون لبيع اللاعب، ولكننا سننتظر حتى نهاية الموسم لنعرف الموقف النهائي.

حميد أحداد لم يحسم موقفه أيضا فى الموسم الجديد ، خاصو بعدما كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تقديم نادى شباب المحمدية، عرضا رسميا لنادى الزمالك، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه حميد أحداد، والذى يقضى الموسم الحالى على سبيل الإعارة، ضمن صفوف فريق الرجاء المغربى.

وذكر موقع "هسبورت" المغربى، أن نادى شباب المحمدية، قدم عرضا رسميا، لإدارة الزمالك، فى الثالث من شهر يوليو الجارى، من أجل ضم المهاجم حميد أحداد، الذى يلعب هذا الموسم على سبيل الإعارة لفريق الرجاء.

Advertisements

وأضاف الموقع المغربى أن المفاوضات بين الناديين مستمرة حتى الآن، من أجل التوصل إلى إتفاق نهائي حول ضم المهاجم المغربى.

وأشار الموقع المغربى، إلى أن حميد أحداد يعد من أفضل لاعبي الدوري المغربى هذا الموسم، على الرغم من مشاركاته القليلة مع فريق الرجاء، بسبب الإصابات، حيث نجح في استعادة مستواه بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في أغلب أوقات الموسم الماضى.

وفى سياق آخر، قدم نادى الدفاع الجديدى المغربى، شكوى ضد الزمالك للاتحاد.

فيما أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لنظيره الاتفاق السعودى، يطلب فيه عودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق وعدم تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى "الاستثنائي"، وذلك بسبب عدم التزام النادى السعودى بدفع مستحقات اللاعب ولا باقى مستحقات الأهلى الخاصة بالصفقة، الأمر الذى جعل إدارة الأهلى ترفض تمديد الإعارة عدة أشهر، رغم أن النية كانت تتجه للموافقة على التمديد بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضي.

وكان الاتفاق قد خاطب الأهلى رسمياً لتمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم المحلى فى السعودية، بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله عدة أشهر، ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الضوء الأخضر لجميع الأندية بتمديد إعارة لاعبيها لحين نهاية الموسم فى الدوريات التى لم تُستكمل بسبب ظروف كورونا، لكن الفيفا أقر بأن يكون التمديد بالتراضى بين جميع الأطراف وفى حال عدم وجود خلاف مالى بين هذه الأطراف.

يقترب الكونغولي كابونجو كاسونجو، من الرحيل عن الزمالك بعدما خرج من حسابات كارتيرون في الفترة الماضية، فى ظل ضم التونسي حمزة المثلوثي خلال الصيف المقبل، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع ناديه.

يترقب مسئولو الإسماعيلى عقد جلسة مع التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق لبداية رحلة تمديد تعاقده مع النادى، وأبلغ فخر الدين بن يوسف مسئولى الإسماعيلى بضرورة عقد جلسة لحسم ملف تمديد تعاقده مع الدراويش بشكل نهائى، وقال مصدر مقرب من المهاجم التونسى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "فخر الدين بن يوسف أبلغ الإسماعيلى بأنه سيأتى للإسماعيلية لعقد جلسة مع المسئولين لحسم بعض الأمور المالية بين الطرفين، سواء فى العقد الجديد أو فى العقد القديم، حيث تتبقى له بعض المستحقات، وفى حال وصول الطرفين لاتفاق فى هذه المسائل سوف يوافق المهاجم على تمديد تعاقده، وفى حال تعنت المسئولين سيرفض البقاء لامتلاكه عروضاً أخرى".