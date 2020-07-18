الامارات | زيدان لن يمنح لاعبي الريال إجازة قبل لقاء سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان لن يمنح لاعبي الريال إجازة قبل لقاء سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان انه لن يمنح لاعبي فريقه ريال مدريد المتوجين هذا الأسبوع بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، إجازة قبل لقاء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وضمن ريال الخميس إحراز لقبه الرابع والثلاثين في الليغا على حساب غريمه بطل الموسمين الماضيين برشلونة، ويتحضر للحلول ضيفا على سيتي في السابع من أغسطس في إياب ثمن النهائي، آملا في قلب تأخره ذهابا على أرضه في مدريد بنتيجة 1-2.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي السبت عشية الحلول ضيفا على ليغانيس الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني، إن لاعبيه "لن يحصلوا على إجازة لأسبوعين".

وتابع "لدينا مباراة غدا، ومن بعدها لن نكون في إجازة. سنحصل على بعض الراحة، لكن تركيزنا سيكون منصبا على سيتي. لم ينته الموسم بعد".

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وأضاف "سنحصل على عطلة لبضعة أيام لكن الجميع سيكون مركّزا على مباراة مفصلية".

وقاد زيدان ريال هذا الموسم الى لقب الليغا للمرة الثانية بعد 2017. وهو اللقب الحادي عشر للفرنسي كمدرب لريال، المهمة التي تولاها بداية من مطلع عام 2016 وحتى صيف 2018، قبل ان يعود إليها في مارس 2019.

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