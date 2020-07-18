شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يرفض تأكيد استمراره مع ريـال مدريد الموسم القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريـال مدريد الإسباني، التأكيد على بقائه مع الميرنجي الموسم القادم، مؤكدًا أن «كل شئ يمكن أن يتغير بين ليلة وضحاها في عالم كرة القدم».

وقال «زيدان»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليجانيس، ردًا على سؤال عن استمراره مع الفريق الموسم القادم: «لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، أنا لا أتحدث أبدًا عن الموسم القادم أو ما بعده».

وأضاف: «لدي عقد هنا وأنا سعيد، لكنك لا تعرف أبدًا ماذا سيحدث في المستقبل، الأشياء يمكنها التغيير بين ليلة وضحاها في عالم كرة القدم، وأنا ليس لدي أي فكرة عما يحمله المستقبل».

وكان «زيدان» قد قاد ريـال مدريد للفوز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني هذا الموسم بعد عودته لقيادة الفريق في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي الذي شهد إخفاق كبير للنادي الملكي تحت قيادة كل من جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري.